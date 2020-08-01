В День знаний в Перми будет запрещена продажа алкоголя

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1 сентября на территории Прикамья, в соответствии с постановлением краевого правительства, ограничивается розничная продажа спиртного.Нарушение запрета повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа размером 3-4 тысячи рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч рублей.