Четверть заболевших коронавирусом в Пермском крае – младше 45 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7697. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 27 августа – 0,96).Из 59 новых инфицированных – 29 мужчин, 28 женщин, 2 детей (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на 28 августа зафиксировано 209 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.