В Пермском крае появятся зоны 5G

12.53 Пятница, 28 августа 2020
Пермский край: новости дня
Сегодня, 28 августа, Пермский край и ПАО «МТС» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках развития цифровой экономики. Подписи под документом поставили врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров. Ключевым направлением сотрудничества станет создание выделенных (Private) зон 5G на территории промышленных предприятий края и развитие пилотных зон «умного города». Инвестиции МТС в регион до конца 2022 года составят более 1,5 млрд руб.

Развитие зон Private 5G позволит пермским предприятиям активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве. Развитие зон 5G будет реализовано в рамках полученной МТС месяц назад лицензии на оказание услуг в новом стандарте связи.

МТС также планирует развитие на территории Прикамья пилотных зон «умного города». Продолжится реализация пилотного проекта «Безопасный цифровой детский сад» в Соликамске. Там в марте были внедрены инновационные решения, например, система видеонаблюдения, видеоаналитики и умного домофона, дистанционный сбор показаний потребления энергоресурсов, мониторинг микроклимата. На втором этапе планируется подключение погодозависимой автоматики, которая сможет регулировать поступление энергоресурсов на объект в зависимости от погодных условий.

В рамках «умного города» также планируется реализация пилотного проекта по внедрению системы контроля управления доступом в учебные заведения Перми по биометрическим меткам учащихся.

«Пермский край уделяет большое внимание развитию цифровых технологий как в ключевых отраслях народного хозяйства, так и в сфере государственного и муниципального управления. Внедрение таких прорывных информационных технологий, как 5G, развитие технологий «умного города» открывает новые возможности для предприятий и улучшения качества жизни людей. Производительность предприятий региона, доступность образования и медицины, эффективность системы ЖХК – логика нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в рамках которой мы движемся. Мы приветствуем сотрудничество в области цифровизации инфраструктуры. В частности, рассчитываем, что в рамках соглашения МТС реализует и социальные проекты, в том числе по охвату сотовой связью на дорогах и по ликвидации оставшихся белых пятен. Например, на одной из ключевых трасс региона, Пермь – Березники, еще есть белые пятна по сотовой связи. Будем надеяться, что их удастся ликвидировать. Уверен, что исполнение соглашения повысит инвестиционную привлекательность нашего региона», – сказал врио губернатора. Также Дмитрий Махонин заявил о планах краевых властей по тиражированию «умных технологий», которые, в частности, применяются в детском саду в Соликамске, в других социальных учреждениях региона. «Нам нужен комплексный подход к использованию информационных технологий. Рассмотрим возможность использования «умных технологий» в больницах, садиках и школах края. Это поможет повысить безопасность населения, в том числе детей, а также экономию коммунальных услуг», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

«Краевые власти уделяют большое внимание развитию цифровых технологий в регионе, как в ключевых отраслях народного хозяйства, так и в сфере государственного и муниципального управления. МТС, являясь мультисервисным цифровым холдингом с широким спектром компетенций по развитию цифровых направлений, готовы предложить Пермскому краю уникальные ресурсы для реализации ключевых краевых и федеральных программ, связанных с цифровой экономикой. Все преимущества стандарта 5G – более чем десятикратное увеличение скорости передачи данных, рост емкости и быстродействия сети – позволит пермским предприятиям совершить настоящую техническую революцию – реализовать на основе 5G самые прорывные планы и амбициозные проекты: внедрять решения с использованием искусственного интеллекта, облачных вычислений, беспилотного транспорта, удаленного управления и мониторинга. Мы рады объединить усилия с правительством региона по реализации инновационных проектов в интересах пермяков», – отметил вице-президент по региональному развитию МТС Игорь Егоров.

Учитывая значительный опыт и экспертизу в области цифровых инновационных направлений МТС, стороны планируют использовать широкий спектр цифровых технологий, среди которых облачные сервисы, Big data, IoT (внедрение в промышленности, экологии, ЖКХ), системная интеграция, искусственный интеллект, решения в области финтеха, сервисы электронной коммерции. В рамках соглашения МТС и правительство Пермского края также планируют сотрудничество в реализации региональных социально-культурных проектов, сохранения культурно-исторического наследия региона, развития его туристического потенциала.
© Вечерние ведомости

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