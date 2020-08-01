В Прикамье зафиксировано 59 случаев коронавируса

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На 28 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 59 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 7697.40 человек выписаны из больниц, всего выздоровели 5395 прикамцев. Трое инфицированных умерли – причиной смерти стал коронавирус.В России за сутки подтверждено 4829 случаев COVID-19, общее количество достигло 980 405.