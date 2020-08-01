Изменен механизм выплаты денежной компенсации многодетным семьям Прикамья

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Краевые депутаты в двух чтениях утвердили право для муниципалитетов по использованию единовременной денежной выплаты многодетными семьями, предусмотренной на приобретение земельного участка.Законопроект закрепляет право самостоятельно устанавливать цели использования единовременной денежной выплаты органам местного самоуправления в соответствии с их полномочиями и с согласия многодетной семьи. Предполагается, что одной из таких целей может быть приобретение жилого помещения для малоимущих, так как обеспечение нуждающихся в жилых помещениях также входит в полномочия муниципалитетов. Напомним, что ранее выплаты выдавались только на приобретение земельных участков в качестве альтернативы бесплатному предоставлению земли.«Муниципальных земельных участков, подходящих для многодетных семей, в регионе недостаточно. Принятый сегодня законопроект позволит учесть интересы и потребности жителей края и создаст возможности для улучшения жилищных условий. Этой льготой смогут воспользоваться более 10 тысяч многодетных семей», - прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.