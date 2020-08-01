Изменен механизм выплаты денежной компенсации многодетным семьям Прикамья

17.28 Четверг, 27 августа 2020
Пермский край: новости дня
Краевые депутаты в двух чтениях утвердили право для муниципалитетов по использованию единовременной денежной выплаты многодетными семьями, предусмотренной на приобретение земельного участка.

Законопроект закрепляет право самостоятельно устанавливать цели использования единовременной денежной выплаты органам местного самоуправления в соответствии с их полномочиями и с согласия многодетной семьи. Предполагается, что одной из таких целей может быть приобретение жилого помещения для малоимущих, так как обеспечение нуждающихся в жилых помещениях также входит в полномочия муниципалитетов. Напомним, что ранее выплаты выдавались только на приобретение земельных участков в качестве альтернативы бесплатному предоставлению земли.

«Муниципальных земельных участков, подходящих для многодетных семей, в регионе недостаточно. Принятый сегодня законопроект позволит учесть интересы и потребности жителей края и создаст возможности для улучшения жилищных условий. Этой льготой смогут воспользоваться более 10 тысяч многодетных семей», - прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.
© Вечерние ведомости

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