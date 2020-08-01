Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%

© Вечерние ведомости

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 4 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7638. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 26 августа – 0,97).Из 58 новых инфицированных – 17 мужчин, 39 женщин, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 32 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на 27 августа зафиксировано 206 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.