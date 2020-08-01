В Прикамье планируется поставить прививки от гриппа 60% жителей

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Во вторник, 25 августа, на Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопросы профилактики гриппа и ОРВИ. В сентябре начнется вакцинация жителей против гриппа и пневмококковой инфекции.Заседание прошло под председательством Александра Борисова, заместителя председателя правительства – министра территориального развития Пермского края. Он подчеркнул, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией профилактическим мерам и вакцинации необходимо уделить особое внимание. «Наш регион постепенно возвращается к привычному ритму жизни, с 1 сентября начнут свою работу школы и детские сады. Поэтому важно позаботиться не только о себе и своих близких, но и об окружающих, и ответственно подойти к данному вопросу», – отметил Александр Борисов, напомнив, что поручение руководителям территорий подключиться к прививочной кампании и обеспечить возможность проведения вакцинации в крупных торговых центрах дал врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. На предыдущем заседании правительства он подчеркнул, что места вакцинации должны быть доступными и удобными для жителей. Это позволит сократить скопление людей в медучреждениях.В этом году в Пермском крае планируется охватить иммунизацией против гриппа более 1,5 млн чел., не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет федерального бюджета.Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что в Прикамье от пневмококковой инфекции уже привито более 2800 чел. Это составляет более 13% от запланированного показателя. Всего планируется привить от пневмококковой инфекции 20 870 жителей региона.«С сентября начнется вакцинация против гриппа, в первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Сейчас в медучреждениях идет активная работа по актуализации списков лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Мы планируем достичь охвата иммунизацией против гриппа 60% всего населения и 75% лиц из групп риска. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата иммунизацией мы увеличим в лечебных учреждениях количество прививочных бригад, при необходимости они смогут работать на здравпунктах крупных предприятий и в торговых центрах», – рассказала Оксана Мелехова.Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 чел.Кроме того, Оксана Мелехова напомнила о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами, а также максимально избегать мест с большим скоплением людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.По итогам Совета глав Александр Борисов поручил Оксане Мелеховой лично контролировать ситуацию и докладывать о каждом этапе подготовки Дмитрию Махонину.