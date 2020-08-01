В Прикамье выявлено еще 57 случаев коронавируса

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На 26 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксировано 57 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 7580.Выписаны 40 пациентов, всего выздоровели 5314 прикамцев. Три человека умерли: один от коронавируса, двое по другим причинам.В России за сутки подтверждено 4676 случаев COVID-19, из них 640 – в Москве. Всего на 26 августа в стране 970 865 инфицированных.