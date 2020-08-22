В Пермском крае выявлено 60 случаев COVID-19

12:56 | 23.08.2020

На 23 августа за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 60 случаев коронавируса, общее количество инфицированных достигло 7409. Ежесуточный прирост заболевших – 0,8%, коэффициент распространения болезни – 0,9.



Выписан из больниц 31 человек, всего выздоровели 5205 прикамцев. Умерли два человека: один от коронавируса, один – по другим причинам.



Среди новых заболевших 46 человек лечатся в больницах, 14 – на дому под наблюдением врачей. 60 инфицированных – это 34 женщины и 26 мужчин. Младше 45 лет – 17 человек, 32 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.



В России за сутки зафиксировано 4852 случая COVID-19, из них 611 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлено 956 749 заболевших.

© «Вечерние ведомости»