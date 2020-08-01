Пермь: новости дня
16:42 | 21.08.2020
Ввод жилья в эксплуатацию в Прикамье растет с начала года
Ввод индивидуальных жилых домов составил 283,1 тыс. квадратных метров, общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов – 214,6 тыс. квадратных метров.
На протяжении пяти лет в Пермском крае ежегодно вводится в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья. Например, в 2018 году этот показатель составил 1,081 млн квадратных метров, а в 2019 году произошло увеличение до 1,172 млн квадратных метров. По итогам 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 1,3 млн квадратных метров жилья. Рост объемов жилищного строительства определен одним из приоритетов реализуемого с 2019 года национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
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