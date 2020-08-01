В Перми должники за тепло лишились своих автомобилей

15:03 | 21.08.2020

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами УФССП по Пермскому краю провел рейд по должникам за тепловую энергию. В ходе мероприятия арест наложен на два автомобиля неплательщиков – «БМВ» и «Хендай».



Владельцы транспортных средств задолжали за тепло и горячую воду более 100 тыс. рублей. Чтобы вернуть свое имущество, автолюбителям придется полностью погасить свою задолженность, а также компенсировать расходы на эвакуацию имущества.



Регулярные рейды судебных приставов и представителей ресурсоснабжающих организаций по должникам за коммунальные ресурсы возобновились в полном объеме после снятия строгих мер по всеобщей самоизоляции в Пермском крае. Только за минувший месяц было арестовано более 20 транспортных средств. Риск лишиться автомобиля и другого имущества есть у тех, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более чем три месяца.



«Должникам по решению суда также может быть ограничена поставка горячей воды и наложен запрет на проведение сделок с имуществом. Поэтому мы рекомендуем погасить долги в ближайшее время и оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения вовремя», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

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