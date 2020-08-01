Жительницу Перми будут судить за смерть ее ребенка в сауне

14:58 | 21.08.2020

В Индустриальном районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней пермячки, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.



Как установило следствие, вечером 19 июня в банном комплексе в Индустриальном районе жительница Перми вместе с шестилетней дочерью отдыхала в компании друзей. Нетрезвая женщина оставила ребенка в открытом бассейне глубиной 1,7 метра без присмотра и ушла в соседнее помещение сауны. Девочка утонула в бассейне.



Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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