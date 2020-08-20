По поручению Дмитрия Махонина на Соликамском тракте в Перми устранят «дождевое море»

13:32 | 21.08.2020

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил устранить яму в районе железнодорожного переезда на Соликамском тракте (в районе Камтекс Химпром). В соцсети Дмитрия Махонина часто поступали жалобы на этот участок дороги. «Даже в жаркие дни там стоит невысыхающая лужа, а во время дождей ее глубина достигает 40 см», - отмечали пользователи.



Дмитрий Махонин обсудил эту проблему с представителями ОАО «РЖД» и администрации Перми, по итогу принято решение устранить «дождевое море» в кратчайшие сроки.



Работы на участке администрация города будет проводить совместно с ОАО «РЖД» и ООО «Новогор-Прикамье». Уже сейчас принимаются меры по недопущению скопления поверхностной воды на проезжей части ул. Соликамской. После устранения поверхностных вод на участке обустроят водоотводные лотки и канавы для отвода воды с проезжей части и железнодорожных путей.



В настоящий момент ОАО «РЖД» проводит подготовительные земельные работы по устройству водоотводных канав.



«В начале недели работники Пермской дистанции инженерных сооружений Свердловской железной дороги с помощью специальной техники приступили к углублению и расширению дренажного водоема в полосе отвода железной дороги. Данную работу планируется завершить в течение четырех дней», - отметили в «РЖД».

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