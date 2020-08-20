Среди заболевших коронавирусом в Прикамье около трети – младше 45 лет

13:25 | 21.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7292. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 20 августа – 0,91).



Из 58 новых инфицированных – 20 мужчин, 37 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на 21 августа зафиксировано 196 летальных исходов от COVID-19. Еще 122 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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