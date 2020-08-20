Знатоки истории приглашаются к участию в Научно-практической конференции

13:19 | 21.08.2020

В Перми началась подготовка к очередному ежегодному Историческому форуму. В этом году он посвящен 75-летию Победы. Форум проводится по инициативе Пермской городской Думы и представляет ряд интересных научных и образовательных мероприятий, которые проходят на протяжении нескольких месяцев на самых разных площадках – в музеях и библиотеках, школах и вузах.



«Мы хотим максимально полно исследовать и отразить историю нашего города в годы Великой Отечественной войны, исследовать биографии пермяков - ветеранов фронта и тыла, осветить какие-то малоизвестные страницы, связанные с военной историей нашего города», - рассказал Андрей Маткин, член оргкомитета форума, старший преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.



В рамках форума планируется проведение конкурсов, лекций и круглых столов, которые будут интересны многим пермякам, а также организация выставок, школьной научно-практической конференции, квест-игры и других интерактивных мероприятий. Мероприятия будут организованы по мере снятия эпидемиологических ограничений или проводиться в дистанционном режиме.



«Открываются выставки и музейные экспозиции, проводятся конкурсы, в которых участвуют активные пермяки, очень популярен в городе стал конкурс «Моя семья в истории города Перми». В нем участвуют все, от мала до велика, от семи до семидесяти лет», - отметил Андрей Маткин.



Ключевым событием форума, как всегда, станет Научно-практическая конференция, которая состоится в ноябре на базе одного из университетов города. Организаторы форума хотят привлечь больше ученых и энтузиастов к внимательному изучению событий, которые происходили в Перми во время войны, и приглашают всех заинтересованных людей принять активное участие в конференции - уже сейчас заняться изучением различных аспектов работы и жизни пермяков (молотовцев) в военные годы и готовить свои научные работы и доклады.



«В прошлом году наша научно-практическая конференция городского исторического форума стала межрегиональной. К нам приезжали ученые из Уфы, Екатеринбурга и Москвы. В общем, география Исторического форума расширяется!» - отметил Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы.



К участию в конференции приглашаются: ученые-гуманитарии пермских вузов, учителя истории и обществознания школ г. Перми, студенты пермских вузов, обучающиеся по специальностям социально-гуманитарного профиля, специалисты музеев, архивов и библиотек, функционирующих на территории г. Перми, исследователи-краеведы, все интересующиеся историей Перми.



Заявки на участие и тексты выступлений можно направлять до 31 октября 2020 года по адресу istoriyadialog@mail.ru с пометкой: «Уральская кузница Победы».

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