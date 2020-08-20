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12:32 | 21.08.2020

Депутаты обсудили проблему бюджетного дефицита в Перми

В заседании комитета по бюджету и налогам под председательством Натальи Мельник приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Пермской городской Думы Геннадий Сторожев, Владимир Молоковских, Олег Афлатонов, Наталья Рослякова, Евгений Глезман, Владимир Манин, Сергей Богуславский, заместители главы города Перми, представители администрации, Контрольно-счетной палаты и прокуратуры.

Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина отчиталась об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. По словам докладчика, эпидемиологическая ситуация отразилась на доходной части городского бюджета: поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, снижение экономической активности, а также принятые ограничительные меры сократили доход на 1 млрд 349 млн рублей. По прогнозам, к концу года город недополучит более 2 млрд 270 млн рублей. В целях возмещения выпадающих доходов муниципалитет планирует обратиться к краевым властям за получением бюджетного кредита. Размер кредита составит 1,8 млрд руб. по ставке 0,1%.

За полгода город обеспечил средствами социальные хозяйственные задачи города. Наибольшие показатели исполнения у программ «Доступное и качественное образование», «Культура города Перми» и «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия». Основной объем бюджетных инвестиций направлен на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства, обустройство и ремонт дорог, и образование. На 94% исполнены мероприятия «Пермь-300»: ведется реконструкция эспланады, благоустройство городской набережной, ремонт фасадов на Комсомольском проспекте. Полностью обновлен подвижной состав муниципальных автобусов. Город участвует в реализации 4 нацпроектов, основной объем расходов запланирован на второе полугодие.

Председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева отметила, что инвестиции исполнены только на 17% от годового плана, наблюдается существенное неисполнение кассового плана. Эксперты рекомендуют учесть возможные риски и минимизировать их.

Депутат Илья Лисняк поинтересовался, как администрация планирует покрывать остальную недоимку бюджета. Докладчик пояснил, что бюджет необходимо сбалансировать и запрошенных средств будет достаточно для этого.

Депутат Евгений Глезман поинтересовался, будут ли изменены подходы планирования бюджета на 2021 год с учетом сегодняшней ситуации и есть ли возможность пересмотреть трехлетний план в новых условиях. Вера Титяпкина ответила, что перечень подходов к работе в кризисный период уже разработан, а через две недели в Думу будет направлен проект бюджетной и налоговой политики.

Депутат Сергей Богуславский отметил, что по большому количеству инвестиционных проектов идет отклонение от сроков, и потребовал представить информацию о бюджетных инвестициях. «С одной стороны у нас идет отставание, с другой стороны – мы по проектам увеличиваем финансирование. Нужен четкий прогноз», – считает депутат. Члены комитета предложение поддержали и рассмотрят его в сентябре.

© «Вечерние ведомости»

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