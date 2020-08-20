Пермь: новости дня
12:32 | 21.08.2020
Депутаты обсудили проблему бюджетного дефицита в Перми
Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина отчиталась об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. По словам докладчика, эпидемиологическая ситуация отразилась на доходной части городского бюджета: поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, снижение экономической активности, а также принятые ограничительные меры сократили доход на 1 млрд 349 млн рублей. По прогнозам, к концу года город недополучит более 2 млрд 270 млн рублей. В целях возмещения выпадающих доходов муниципалитет планирует обратиться к краевым властям за получением бюджетного кредита. Размер кредита составит 1,8 млрд руб. по ставке 0,1%.
За полгода город обеспечил средствами социальные хозяйственные задачи города. Наибольшие показатели исполнения у программ «Доступное и качественное образование», «Культура города Перми» и «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия». Основной объем бюджетных инвестиций направлен на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства, обустройство и ремонт дорог, и образование. На 94% исполнены мероприятия «Пермь-300»: ведется реконструкция эспланады, благоустройство городской набережной, ремонт фасадов на Комсомольском проспекте. Полностью обновлен подвижной состав муниципальных автобусов. Город участвует в реализации 4 нацпроектов, основной объем расходов запланирован на второе полугодие.
Председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева отметила, что инвестиции исполнены только на 17% от годового плана, наблюдается существенное неисполнение кассового плана. Эксперты рекомендуют учесть возможные риски и минимизировать их.
Депутат Илья Лисняк поинтересовался, как администрация планирует покрывать остальную недоимку бюджета. Докладчик пояснил, что бюджет необходимо сбалансировать и запрошенных средств будет достаточно для этого.
Депутат Евгений Глезман поинтересовался, будут ли изменены подходы планирования бюджета на 2021 год с учетом сегодняшней ситуации и есть ли возможность пересмотреть трехлетний план в новых условиях. Вера Титяпкина ответила, что перечень подходов к работе в кризисный период уже разработан, а через две недели в Думу будет направлен проект бюджетной и налоговой политики.
Депутат Сергей Богуславский отметил, что по большому количеству инвестиционных проектов идет отклонение от сроков, и потребовал представить информацию о бюджетных инвестициях. «С одной стороны у нас идет отставание, с другой стороны – мы по проектам увеличиваем финансирование. Нужен четкий прогноз», – считает депутат. Члены комитета предложение поддержали и рассмотрят его в сентябре.
© «Вечерние ведомости»
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