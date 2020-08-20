В Перми началось потепление

12:28 | 21.08.2020

Сейчас в столице Прикамья 16 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня, 21 августа, днем в Перми воздух может прогреться до 18°C.



Такая же температура сохранится завтра, возможны дожди. В воскресенье, 23 августа, осадки прекратятся, столбик термометра может подняться до 21°C. Еще чуть теплее, по предварительным прогнозам, будет в понедельник.

© «Вечерние ведомости»