«Уралкалий» передал соликамским спасателям аварийно-спасательный автомобиль

17:26 | 20.08.2020

Сегодня, 20 августа, состоялась передача ключей от аварийно-спасательного автомобиля, приобретенного на средства «Уралкалия» для соликамской городской службы спасения.

Новый полноприводный спецавтомобиль сконструирован на базе ГАЗ 27057 и предназначен для транспортировки спасательных расчетов с аварийно-спасательным оборудованием на борту, оперативного развертывания на месте и проведения спасательных операций в местах природных или техногенных катастроф.

Автомобиль разделен на два отсека: отсек боевого расчета и отсек с аварийно-спасательным оборудованием. Он полностью укомплектован необходимым оборудованием: радиостанцией, лестницей длиной более 10 м, тремя дыхательными аппаратами, комплектом эластичных домкратов, переносным штативом с лебедкой и спасательной привязью, пожарно-техническим инвентарем, средствами индивидуальной защиты, гидрокостюмом, газоанализатором, носилками, автономным насосом, комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента и т.д.

Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа, отметил:

– «Уралкалий» – наш надежный социальный партнер, который помогает в реализации многих социальных проектов. Сегодня новый автомобиль получает Соликамская аварийно-спасательная служба. Уверен, что благодаря профессионализму сотрудников службы спасения и при помощи этого нового автомобиля мы сможем сделать наш город более комфортным и безопасным.

Андрей Воложанинов, начальник МКУ «Управление гражданской защиты Соликамского городского округа»:

- До настоящего момента на вооружении городской службы спасения был автомобиль 2007 года выпуска, который уже полностью выработал свой ресурс. Так, только в 2019 году соликамской службой спасения было совершено почти 1000 выездов. Благодаря помощи «Уралкалия» мы сможем более эффективно справляться со своими задачами.

Максим Томилин, генеральный директор ООО «Уралкалий-Ремонт»:

– Для «Уралкалия» вопросы безопасности всегда стоят на первом месте. Это относится и к работе сотрудников на наших производственных площадках. Не в меньшей степени это относится ко всем членам наших семей – все мы ходим по одним и тем же улицам, пользуемся магазинами, школами, детскими садами, общественным транспортом. Поэтому многие наши проекты поддержки города направлены на создание благоприятной, комфортной, а, главное, безопасной среды проживания всех жителей Соликамска.

Добавим, что в течение последних 5 лет «Уралкалий» оказал содействие Соликамскому городскому округу в реализации ряда проектов, направленных на обеспечение безопасности населения. Полиции города были переданы четыре служебных автомобиля «Лада Гранта», детской городской поликлинике - два автомобиля «Лада Ларгус». При поддержке «Уралкалия» были смонтированы системы видеонаблюдения, освещения и контроля доступа в образовательных учреждениях Соликамска, а также приобретено программное обеспечение АРМ «Диспетчер» для службы 112.

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