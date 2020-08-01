Число ДТП в Пермском крае снизилось на 24%

16:59 | 20.08.2020

С начала текущего года количество ДТП в Прикамье упало на 24%. Об этом стало известно во время рабочего визита полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, который совместно с врио губернатора региона Дмитрием Махониным проинспектировал реконструированный участок Восточного обхода.



Полпред высоко оценил работу Прикамья по повышению безопасности дорожного движения. За семь месяцев 2020 года в Пермской городской агломерации на 24,4% понизилось количество ДТП, на 2,1% – количество погибших в ДТП и на 24,6% – количество раненых.



Дмитрий Махонин пояснил, что благодаря комплексному подходу на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» устанавливаются светофоры, барьерные и разделительные ограждения, комплексы фотовидеофиксации и весогабаритного контроля. В результате за три года в Пермском крае удалось ликвидировать 160 аварийных очагов. На ближайшие три года краевые власти планируют полностью обеспечить освещение на региональных дорогах на подъездах к населенным пунктам. Соответствующая документация сейчас разрабатывается. Протяженность освещенных дорог составит 200 км.



Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – за счет экономии от проведения весной конкурсных процедур. Помимо ремонта, реконструкции и строительства дорог запланированные работы включают установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. Уже сдано в эксплуатацию 13 объектов, многие – раньше срока. Готовность тех объектов, где еще идут работы, составляет более 80%.



Так, сданы все дороги в Краснокамске (улицы Шоссейная, Коммунистическая, Чапаева и Пушкина). Отремонтированы два объекта в Пермском районе и один – в Добрянском округе. В Перми сданы улицы Краснова, Красноуфимская и Петропавловская. Из региональных объектов завершены участок трассы «Пермь – Березники», шоссе Космонавтов (от Свиязева до моста через Мулянку) и Восточный обход.

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