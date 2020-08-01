В Перми обновлено мобильное приложение для оплаты парковок

16:37 | 20.08.2020

Новое мобильное приложение стало более удобным и надежным, теперь оно работает и в других городах России. Ранее установленное мобильное приложение «Парковки Перми» продолжит работать, но перестанет поддерживаться и обновляться.



Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, парковочное пространство Перми перешло на использование мобильного приложения «Горпарковки». Ранее установленное мобильное приложение «Парковки Перми» будет продолжать работать, но перестанет поддерживаться и обновляться.



Новое мобильное приложение «Горпарковки» включает весь функционал мобильного приложения «Парковки Перми» и предоставляет пользователям новые возможности: оплату по привязанной банковской карте (привязанная карта регистрируется в приложении один раз, последующие оплаты парковки происходят в 1 клик), уведомления об окончании оплаченного времени, проверку штрафов за неоплату парковки.



Новое мобильное приложение работает и в других городах России. Находить и оплачивать парковку с его помощью можно не только в Перми, но и ещё в 12 городах России: Белгороде, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Курске, Новосибирске, Рязани, Санкт-Петербурге, Твери и Туле. В этих городах его не нужно заново скачивать, что удобно для тех, кто много ездит по стране. В приложении «Горпарковки» отображается подробная информация о парковочных местах: адрес, стоимость, платный период, общее количество мест, количество мест для инвалидов.



– Компания «Ростелеком» является разработчиком приложения для оплаты парковки с 2016 года. Мы обновили это приложение для жителей. Главными преимуществами нового приложения «Горпарковки» стали моментальная оплата с карты разных платежных систем с применением технологий безопасного проведения интернет-платежей. Данные карт в приложении защищены по международному стандарту PSI DSS, – пояснил директор по прикладным проектам Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Цыганков.



Для входа в новое мобильное приложение необходимо вводить свои логин и пароль, которые использовались для входа в приложение «Парковки Перми». В этом случае в личном кабинете нового приложения сохранится доступ к парковочному счету пользователя и истории операций.



Пользователям, которые ни разу не оплачивали парковки в прежнем приложении или на портале «Парковки Перми», можно регистрироваться в мобильном приложении «Горпарковки» сразу по номеру телефона.



Скачать бесплатное мобильное приложение «Горпарковки» можно в магазинах приложений «App Store» и «Google Play». По всем вопросам, связанным с работой платных парковок и переходом на мобильное приложение «Горпарковки», можно обращаться в единый контактный центр по телефону: 8-800-300-77-77 или по электронной почте на адрес: support@permparking.ru.

© «Вечерние ведомости»