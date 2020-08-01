С начала сентября в Пермском крае разрешается работа театров и кинотеатров

15:38 | 20.08.2020

20 августа оперштаб по борьбе с коронавирусом под руководством врио губернатора региона Дмитрия Махонина разрешил возобновление деятельности театров, концертных организаций (виртуальных концертных залов) и кинотеатров (социальных кинозалов) со зрителями при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В соответствии с Указом главы региона, данное решение вступит в силу 1 сентября.



В соответствии с требованиями безопасности Роспотребнадзора, посетители должны будут соблюдать температурный и масочный режим, а продажа билетов будет осуществляться бесконтактным способом. Заполняемость зрительного зала составит 50% – зрители будут рассаживаться в шахматном порядке. Также будет действовать запрет на продажу продуктов питания, за исключением воды и продуктов в промышленной упаковке.



По данным краевого минкульта, в планируемый период в Прикамье планируется открыть 13 театральных организаций, 5 концертных организаций, 25 виртуальных концертных организаций, 18 кинотеатров, 30 социальных кинозалов. Стоить отметить, что государственные и муниципальные учреждения будут открывать свои двери зрителям поэтапно – на основании плана и рекомендаций минкульта.



Напомним, ранее по инициативе Дмитрия Махонина был возобновлен репетиционный процесс в театрах и концертных организациях, а с 12 августа разрешено проведение вступительных творческих экзаменов в высших и средних учебных заведениях в сфере культуры Прикамья, а также школах искусств в очной форме.



По информации краевого минкульта, с марта онлайн-мероприятия театров Прикамья собрали более 2,5 млн просмотров.

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