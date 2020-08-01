Для удобства жителей вакцинацию от гриппа в Прикамье проведут в крупных торговых центрах

15:34 | 20.08.2020

Для проведения вакцинации населения в территориях будут задействованы 7 мобильных центров здоровья и здравпункты предприятий. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.



Врио губернатора региона Дмитрий Махонин поручил главам территорий активно включиться в работу по подготовке к прививочной кампании и обеспечить возможность проведения вакцинации в крупных торговых центрах.



«Места вакцинации должны быть доступными и удобными для жителей, это позволит сократить скопление людей в медучреждениях», – отметил Дмитрий Николаевич.



Напомним, в этом году планируется охватить иммунизацией против гриппа более 1,5 млн жителей региона.



Традиционно перед началом сезона повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом министерством здравоохранения организуется прививочная кампания против пневмококковой инфекции и гриппа.



«С сентября начнется вакцинация жителей региона против гриппа, в первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Сейчас в медучреждениях идет активная работа по актуализации списков лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Мы планируем достичь охвата иммунизацией против гриппа 60% всего населения и 75% лиц из групп риска в регионе. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличим в лечебных учреждениях количество прививочных бригад, при необходимости они смогут работать на здравпунктах крупных предприятий и в торговых центрах», – рассказала Оксана Мелехова.



Вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек. В этом году планируется иммунизировать не менее 20 тысяч пермяков из групп риска против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

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