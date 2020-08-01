Пермь: новости дня
14:21 | 20.08.2020
В Перми планируют упростить процедуру подачи документов на участие в программе «Молодая семья»
В Перми под председательством заместителя главы администрации Перми Игоря Субботина состоялось совещание по вопросам реализации программы «Молодая семья» с участием депутатов гордумы, а также начальника городского управления жилищных отношений Ирины Чирковой. На нем были рассмотрены предложения участников по вопросу обеспечения жильем в рамках реализации программы «Молодая семья».
Напомним, первая встреча рабочей группы по реализации программы «Молодая семья» состоялась в марте этого года. Инициативные граждане, вошедшие в рабочую группу, подняли наиболее интересные для них темы, затем был сформирован перечень их предложений.
Среди наиболее волнующих вопросов – увеличение объемов финансирования для реализации программы, предоставление дополнительной социальной выплаты в размере 20% от расчетной стоимости жилья с привлечением средств бюджета города молодым семьям, которые достигли возраста 36 лет, в связи с чем должны быть исключены из списков участников программы. Представители молодых семей также предложили внести изменения в решение гордумы в части признания благоустроенными жилых домов, оснащенных автономным отоплением и канализацией, и разработать порядок представления документов для участия в программе «Молодая семья» в Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В ходе совещания начальник управления жилищных отношений Ирина Чиркова доложила, что сумма средств, выделенных для предоставления социальных выплат молодым семьям в размере 30-35% расчетной стоимости жилья в 2020 году, составила 215,9 млн рублей. По сравнению с 2019 годом она увеличилась на 160 млн рублей. А сумма денежных средств, выделенная на предоставление молодым семьям социальных выплат в размере 10% от расчетной стоимости жилья в 2020 году, составляет 95,6 млн рублей, что на 40,1 млн рублей больше, чем в 2019 году.
В настоящее время сотрудники управления жилищных отношений администрации города готовят проект внесения изменений в решение гордумы в части признания благоустроенными жилых домов, оснащенных автономным отоплением и канализацией. Его предполагается рассмотреть на заседании гордумы в октябре.
Для упрощения порядка подачи документов на участие в программе «Молодая семья» подготовлен и направлен на согласование проект дополнительного соглашения с МФЦ о приеме документов от молодых семей.
Возможность предоставления дополнительной социальной выплаты с привлечением средств бюджета города Перми молодым семьям, которые достигли возраста 36 лет и должны быть исключены из списков участников программы, сейчас обсуждается.
© «Вечерние ведомости»
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