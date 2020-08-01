Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье две недели сохраняется на уровне ниже 1%

12:56 | 20.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 62 новых случая заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7234. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,91 (на 19 августа – 0,92).



Из 62 новых инфицированных – 31 мужчина, 30 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на 20 августа зафиксировано 194 летальных исхода от COVID-19. Еще 122 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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