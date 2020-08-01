Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье снизился до 0,92

13:05 | 19.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7172. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,92 (на 18 августа – 0,96).



Из 61 нового инфицированного – 29 мужчин, 29 женщин, 3 детей (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 19 августа зафиксировано 192 летальных исхода от COVID-19. Еще 122 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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