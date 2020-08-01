В пермском микрорайоне Водники перенесут остановочные пункты

12:56 | 19.08.2020

Обустройство новых павильонов запланировано в рамках ремонта улицы Калинина по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Как рассказали в администрации Кировского района Перми, при движении из города (нечетная сторона улицы) остановка будет размещена после улицы Волгодонской напротив жилого дома №23 по улице Калинина. Уже подготовлена площадка и заездной карман для автобусов, в ближайшее время здесь будет установлен павильон. На противоположной стороне улицы Калинина остановочный комплекс также будет немного смещён в сторону улицы Каляева. На этом месте выполнены работы по обустройству заездного кармана. В ближайшее время начнутся и работы по обустройству площадки и тротуаров на подходах к новой остановке. Как подчеркнули в администрации Кировского района, эти изменения необходимы для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.



Напомним, что работы по ремонту улицы Калинина выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящий момент практически завершены работы по установке гранитного камня, началось асфальтирование проезжей части и восстановление газона.

© «Вечерние ведомости»