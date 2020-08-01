В Пермском крае выявлен 61 случай коронавируса

12:53 | 19.08.2020

На 19 августа за сутки в регионе, по официальным данным, подтвержден 61 случай коронавируса, всего с начала пандемии – 7172.



Выписаны из больниц 43 человека, всего вылечились 5038 прикамцев. Три человека умерли: двое от COVID-19, один от других причин.



В России за сутки зафиксировано 4828 случаев коронавируса, из них 691 – в Москве. Общее количество инфицированных в стране достигло 937 321.

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