В Пермском крае выздоровели от коронавируса 70% пациентов

18:18 | 18.08.2020

В Пермском крае, по данным на 18 августа, выздоровели 4995 пациентов с коронавирусом, общее количество выявленных случаев составляет 7111. Доля выздоровевших от общего числа случаев COVID-19 в регионе за неделю незначительно снизилась - с 71% до 70%. Пермский край сохраняет один из самых низких в ПФО показателей по проценту выздоровевших, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент пациентов, которые справились с коронавирусом, на этой неделе в Пензенской области – 95%, на втором месте с показателем 88% сразу три региона – республики Башкортостан и Марий Эл, а также Нижегородская область. В Удмуртской Республике доля выздоровевших от COVID-19 составляет 82%, это третий показатель.



Регионы с самой низкой долей выздоровевших от COVID-19 на этой неделе – Ульяновская область, где 71% пациентов вылечились от коронавируса, в Пермском крае показатель снизился до 70%, в Саратовской области выздоровели 63% заболевших коронавирусом.



По ПФО в целом доля выздоровевших достигла среднего показателя по стране и составляет 80%: за весь период 94 210 человек благополучно справились с инфекцией.

© «Вечерние ведомости»