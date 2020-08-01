Пермячка отсудила 30 тысяч за отравление роллами

15:59 | 18.08.2020

Жительница Перми заказала у индивидуального предпринимателя на дом роллы. Через несколько часов после их употребления у пермячки ухудшилось самочувствие, в связи с чем она вызвала бригаду скорой помощи. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы, где ей диагностировали острый инфекционный гастроэнтерит средней степени тяжести.



Как рассказали в Пермском краевом суде, по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, было обнаружено, что на предприятии общественного питания имеются многочисленные нарушения требований Федерального закона №52-ФЗ, в том числе в произведенных пробах роллов в результате лабораторных испытаний выявлены несоответствия продукции требованиям качества и безопасности.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю обратилось в Пермский районный суд с иском в интересах женщины к индивидуальному предпринимателю о возмещении вреда, причиненного некачественной продукцией.



Принимая решение, суд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика, не осуществившего должного контроля за качеством продукции, реализуемой потребителю, и наступившими последствиями у истицы.



Установив нарушение прав истицы как потребителя на приобретение качественного товара, суд пришел к выводу об удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда в размере 30000 рублей. При определении размера компенсации морального вреда суд учитывал период нахождения истицы на стационарном лечении, степень причиненных ей нравственных и физических страданий, принцип разумности и справедливости. Кроме того, с индивидуального предпринимателя в пользу женщины взысканы денежные средства, уплаченные за товар.



Пермский краевой суд согласился с решением районного суда.

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