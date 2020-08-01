Пермь: новости дня
15:48 | 18.08.2020
Финансирование детских пособий может вырасти на 2 миллиарда
Авторы законопроекта предлагают сократить расходы региона в 2020 году на 1,5 млрд рублей, а высвободившиеся средства направить на предоставление бюджетных кредитов муниципалитетам для сбалансированности их бюджетов в связи с прогнозируемым снижением доходов.
Одна из поправок предлагает увеличить объем средств на 610 млн рублей на ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Часть этих средств в размере 177,5 млн рублей образовались в результате экономии из-за невозможности работы детских лагерей в период ограничительных мер.
По информации правительства Пермского края, дополнительные средства позволят предоставить ежемесячное пособие дополнительно более 35 тысячам прикамских семей. Для этих же целей, в конце прошлого месяца в Министерство труда и социальной защиты РФ была направлена заявка на дополнительные 1,6 млрд рублей софинансирования из федерального бюджета. Таким образом, общий объем дополнительных средств на эти цели в 2020 году может составить более двух млрд рублей.
«Последствия пандемии коронавируса безусловно отразились на бюджетной политике региона. На первых этапах перед нами стояла задача обеспечить поддержку бизнеса. Пермский край был одним из первых регионов в России, где антикризисные льготы и налоговые послабления были приняты на законодательном уровне. Сейчас важно полностью обеспечить социальные обязательства края по поддержке граждан. Поиск дополнительных средств требует от властей взвешенных решений, которые, с одной стороны, отвечают сегодняшним запросам, а с другой стороны, не мешают достижению долгосрочных целей», - отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.
Законопроект предполагает выделение дополнительных средств на разработку научно-проектной документации для двух инфраструктурных объектов культуры г. Перми: «ПГДК им. Солдатова» (21,5 млн рублей), а также «Дом уездного земства» (11,5 млн рублей).
Согласно одной из поправок, планируется перераспределить 1,6 млрд рублей, запланированных в 2020 году на 2021 г. (767 млн рублей) и на 2022 г. (800 млн рублей). Данные средства были запланированы на приобретение земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества в границах от станции Пермь-1 до станции Пермь-2 в рамках строительства трамвайных путей на этом участке. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что перенос связан с длительной процедурой внесения изменений в Генеральный план города Перми.
В связи с планируемым предоставлением дополнительной рассрочки погашения задолженности бюджета Пермского края перед федеральным бюджетом, которую предусмотрело Правительство РФ, законопроект предполагает сокращение расходов на обслуживание долга.
Планируется, что проект изменений в бюджет будет рассмотрен на августовском заседании краевого парламента.
© «Вечерние ведомости»
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