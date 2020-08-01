Специалисты колл-центра по вопросам COVID-19 помогли более чем 90 тысячам жителей Прикамья

14:42 | 18.08.2020

На «горячую линию» по вопросам самоизоляции и COVID-19 (+7 (342) 258 07 87) за июль-август обратились свыше 13 тыс. человек. При этом около 45% вопросов за всё время работы «горячей линии» касались возможности сдать анализ на наличие коронавируса, сообщили в колл-центре. За всё время работы «горячей линии» операторы ответили на сообщения 90 тысяч человек.



Топ-5 самых популярных вопросов:

1) В каких клиниках Прикамья можно сдать тест на коронавирус.

2) Каковы сроки самоизоляции, установленные в Пермском крае.

3) Нужно ли проходить карантин при приезде в Пермский край из другого региона.

4) Вопросы получения услуг, процедур в медицинских учреждениях: когда открывается плановый прием и госпитализация в поликлиниках и больницах.

5) Какие документы нужны для командировки в Пермский край.



Среднее количество звонков, которые операторы колл-центра принимают в день (по данным на 1 августа), – более 300, при этом процент обработки звонков доходит до 99%. Каждый день работу «горячей линии» обеспечивают порядка 10 операторов.



Общий официальный колл-центр Пермского края по всем вопросам, связанным с эпидемией, начал работать 12 марта по инициативе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). Позвонив на общую «горячую линию», житель Пермского края сможет задать вопросы, связанные с коронавирусом, нормами трудового права, условиями самоизоляции.



Для сотрудников «горячей линии» разработаны методические рекомендации, справочники с ответами на вопросы по режиму самоизоляции и правам граждан. Дополнительно организована возможность переадресации звонков в профильные ведомства, если вопрос узкоспециальный.

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