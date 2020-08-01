В этом году «Пермский марафон» пройдет 5-6 сентября

17:39 | 17.08.2020

IV ежегодное массовое спортивное мероприятие «Пермский марафон» состоится в запланированные сроки – 5-6 сентября. Условия проведения мероприятия врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обсудил во время встречи с главным санитарным врачом Пермского края, главой регионального Роспотребнадзора Виталием Костаревым.



«Пермский марафон – это спортивный бренд Пермского края. Для жителей важно сохранение этой традиции», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Планируется, что число участников составит около 7800. Атлеты смогут пробежать одну из семи дистанций: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 3 км , 1 км, 200 м – заезд на колясках. Заявиться на участие можно в режиме online на сайтах умный-спорт.рф или russiarunning.com. В этом году зарегистрироваться на марафон можно будет и в день забега – в стартовом городе, при наличии свободных номеров. Для безопасности участников все забеги будут проводиться отдельными стартами.



Участие в Пермском марафоне будет бесплатным для людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата (забег в колясках), а также на дистанции 1 км для детей 8 лет и младше.



Трасса пройдет по центральным улицам Перми, по сертифицированной трассе прошлого года. Старт и финиш – у Пермского академического Театра-Театра (ул. Ленина, 53). Здесь будет проходить выдача стартовых пакетов.



Общий призовой фонд – 2,8 млн руб. Главный приз на марафонской дистанции – по 500 тыс. руб. мужчине и женщине-победителям.



Дмитрий Махонин поручил главе Перми Дмитрию Самойлову при организации марафона предусмотреть необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия для безопасности участников. По рекомендации Роспотребнадзора при входе в стартово-финишный городок будут установлены дезинфекторы, всем участникам будет выдана маска, проводиться термометрия на входе. В этом году в связи с распространением коронавируса участие атлетов из других стран не предусмотрено.



Отметим, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом. По итогам 2019 года этот показатель превысил 900 тыс.

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