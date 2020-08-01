Пермь: новости дня
13:23 | 17.08.2020
Пермская транспортная полиция сняла с поездов восемь пассажиров
Вечером 14 августа сотрудники патрульно-постовой службы Пермского линейного отдела МВД на транспорте доставили в дежурную часть двоих пассажиров поезда «Абакан – Москва», которые нарушали общественный порядок. Полицейские установили, что задержанные, 1973 и 1974 годов рождения, проживают в Свердловской области. В поезд они сели в поезд на станции Шаля и должны были следовать на работу до Москвы. Сразу после посадки мужчины начали распивать спиртные напитки, в вагоне громко разговаривали и выражались нецензурной бранью в адрес других пассажиров. И, несмотря на неоднократные замечания проводника и пассажиров, продолжали распитие спиртного. По акту поездной бригады по прибытии поезда на станцию Пермь-2 нарушителям было отказано в дальнейшем проезде.
В ночь с 15 на 16 августа в пассажирском поезде № 73 сообщением «Тюмень – Санкт-Петербург» были установлены двое нарушителей, 1990 и 1984 годов рождения, которые следовали до станции Череповец на заработки. По прибытии поезда на станцию Пермь-2 нарушителям было отказано в дальнейшем проезде.
16 августа еще 4 человека не доехали до своего конечного пункта. Так, около десяти часов вечера четверых пьяных пассажиров сотрудники транспортной полиции на станции Пермь-2 выявили в поезде «Москва – Новый Уренгой». Двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, 1982 и 1967 годов рождения, возвращаясь домой от родственников, сели в поезд на станции Балезино и должны были следовать до станции Пуровск, откуда потом на вертолете собирались добраться в село Красноселькуп. Всю дорогу мужчина и женщина пили спиртные напитки и вели себя неадекватно, не обращая внимания на замечания пассажиров и проводника.
С этого же поезда в дежурную часть Пермского ЛО МВД России на транспорте были доставлены двое пассажиров, 1964 и 1974 годов рождения, один из которых проживает в Москве, а другой – житель Перми. Оба пассажира сразу после посадки в вагон начали распивать крепкие спиртные напитки и, несмотря на позднее время, мешали отдыху пассажиров. По прибытии поезда на станцию Пермь-2 всем нарушителям было отказано в дальнейшем проезде.
Сотрудники транспортной полиции составили в отношении нарушителей административные протоколы в соответствии со статьями 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
© «Вечерние ведомости»
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