Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 0,99

13:13 | 17.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7047. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 16 августа – 1,03).



Из 65 новых инфицированных – 32 мужчины, 32 женщины, 1 ребенок. Среди которых: младше 45 лет – 23 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на 17 августа зафиксировано 188 летальных исходов от COVID-19. Еще 120 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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