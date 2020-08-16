В Пермском крае подтверждено 65 случаев коронавируса

13:03 | 17.08.2020

На 17 августа за сутки в регионе выявлено, по официальным данным, 65 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 7047.



В России за сутки зафиксировано 4892 случая коронавируса, всего их стало 927 745.

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