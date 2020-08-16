Неделя в Перми будет дождливой

12:56 | 17.08.2020

Сейчас в столице Прикамья 11 градусов, пасмурно. Сегодня, 17 августа, днем в Перми будет до 15°C.



Завтра день будет дождливым, столбик термометра покажет около 10°C. В среду, 19 августа, осадки продолжатся, температура существенно не изменится. В четверг начнет теплеть – к вечеру столбик термометра поднимется до 15°C. В пятницу ожидается около 19°C. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.

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