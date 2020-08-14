В Прикамье выявлено 67 случаев COVID-19

15:24 | 16.08.2020

На 16 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксировано 67 случаев коронавируса, общее количество достигло 6982. Ежесуточный прирост – 1,0%, коэффициент распространения болезни – 1,03.



Выписан из больниц 31 человек, всего выздоровел 4931 прикамец. Три человека умерли: двое от COVID-19, еще один – по другим причинам.



Среди новых заболевших 54 человека лечатся в больницах, 13 – на дому. 67 человек – это 38 женщин и 29 мужчин. 18 человек – младше 45 лет, 29 человек – в возрасте от 45 до 65, 20 человек старше 65 лет.



В России за сутки подтверждено 4969 случаев коронавируса, из них 688 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлено 922 853 инфицированных.

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