В Пермском крае коронавирус диагностирован у жителей 10 территорий

20:14 | 15.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 68 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 10 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (48), 6 — Пермском муниципальном районе, 4 — в Березниках. Еще 3 заразившихся вирусом обнаружены в Краснокамском, 2 — в Чернушинском городских округах. Кроме того, в Соликамском, Лысьвенском, Чердынском, Кунгурском и Бардымском МР зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6915 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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