Пермь: новости дня
16:38 | 14.08.2020
В Прикамье заработает проект «Земский работник культуры»
Дмитрий Махонин подчеркнул значимость программы для Прикамья: она поспособствует решению вопроса обновления кадров, особенно в сельской местности. Как отметил врио губернатора, в нашем регионе работает 75 муниципальных детских школ искусств, из них более 20 находятся в сельской местности, в них обучается почти 30 тысяч детей: «Мы должны давать им самое лучшее образование с учетом всех федеральных стандартов. Проект «Земский работник культуры» позволит привлечь квалифицированных преподавателей с профильным образованием в учреждения малых городов и сёл. Будем оказывать им полную поддержку».
Краевой минкульт провел анализ кадрового обеспечения и потребности учреждений культуры: так, дефицит преподавателей детских школ искусств составляет 271 человек, из них 67 – на селе.
Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский пояснил, что изменения в госпрограмме предусматривают выделение регионам субсидии из федерального бюджета на предоставление единовременной компенсационной выплаты. Такую выплату получат специалисты, которые переехали на работу в небольшие населенные пункты – села, рабочие поселки, поселки городского типа или города, где живет до 50 тысяч человек. «Это могут быть как выпускники профильных вузов, так и опытные специалисты, – отметил Вячеслав Торчинский. – При этом основными критериями отбора должны стать наличие среднего профессионального или высшего образования, опыт работы в отрасли».
Предварительно, по аналогии с уже действующими программами «Земский учитель» и «Земский доктор», размер выплаты на одного человека может составить 1 млн рублей.
По итогам совещания Дмитрий Махонин поручил краевому министерству культуры проработать вопрос о финансовом обеспечении участия Пермского края в федеральной программе «Земский работник культуры». Также Прикамье направит свои предложения по поддержке сельских работников культуры, в том числе педагогических работников детских школ искусств, в федеральный Минкульт.
Отметим, в ближайшие три года в регионе капитально отремонтируют десять зданий детских школ искусств – благодаря национальному проекту «Культура», утвержденному президентом России. Другое значимое направление – комплектование новыми инструментами и оборудованием ДШИ и средних специальных учебных заведений в сфере культуры. В 2020 году по проекту «Культурная среда», входящему в нацпроект «Культура», Пермский край получил 53,9 млн рублей на покупку нового оборудования. В рамках того же нацпроекта в Прикамье реализуются и программы по созданию модельных библиотек, приобретению оборудования и организации виртуальных кинозалов в территориях, другие проекты.
© «Вечерние ведомости»
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