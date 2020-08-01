Коронавирус зафиксирован у жителей 17 территорий Прикамья

15:13 | 14.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 70 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 17 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (38), 6 — в Пермском муниципальном районе, 3 — в Чернушинском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Верещагинском, Добрянском, Осинском, Ильинском, Оханском, Чайковском, Чусовском, Суксунском ГО и Кишертском МР. Кроме того, в Березниках, Кунгуре, Лысьвенском ГО, Кунгурском МР и Александровском муниципальном округе зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6847 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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