«Камский кабель» поделился опытом профилактики коронавирусной инфекции

15:09 | 14.08.2020

12 августа представители городских властей, профсоюзов и пермских промышленных предприятий приняли участие в работе внеочередной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае. На заседании обсуждались актуальные вопросы профилактики инфекционных заболеваний работников на производстве и охране трудоспособного населения.



Как один из крупнейших работодателей и социально значимое предприятие Перми «Камский кабель» принимает все необходимые меры по борьбе с COVID-19. С докладом о положительном опыте профилактики на предприятии выступила Елена Цавелева, директор по правовым вопросам ООО «Камский кабель».



«Мы выполняем все рекомендованные меры по профилактике инфекции. Сформирован и своевременно пополняется стратегический запас СИЗов, проводится дезобработка помещений и прилегающих территорий. В скором времени будут установлены дезинфицирующие туннели с антисептиками на проходных. Кроме того, у нас на производстве максимально распределены потоки работников, организован бесконтактный документооборот входящей и исходящей корреспонденции, в обязательном порядке проводятся тестирования сотрудников, выезжающих за пределы Пермского края», - отметила Елена Цавелева.



С докладами выступили также представители Управления Роспотребнадзора, Пермского крайсовпрофа и других промышленных предприятий Пермского края.



В результате работы комиссии был принят ряд важных решений. В частности, работодателям Пермского края рекомендовано осуществлять планирование мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения на рабочих местах новой коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и положительным опытом предприятий и организацией края по ее профилактике, с целью снижения риска распространения инфекций практиковать проведение обязательных периодических медицинских осмотров с привлечением выездных бригад врачей.

© «Вечерние ведомости»