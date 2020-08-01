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14:53 | 14.08.2020

Первый после снятия ограничений забег в Прикамье пройдет 22 августа

В Кунгурском муниципальном районе, в окрестностях Белогорского монастыря состоится первый официальный забег лета-2020 – ультрамарафон White Trail. Принять участие сможет любой желающий.

White trail – это несколько беговых дистанций и маршрутов для участников с разными уровнями подготовки (50, 30, 15 и 8 км), а также дистанция 8 км (северная ходьба). Трассы забега пройдут по самым красивым местам Тулвинской возвышенности с общим финишем у стен Белогорского монастыря. Участникам предстоит столкнуться с настоящим диким уральским лесом, увидеть потрясающую красоту хвойных и смешанных лесов Урала, маленьких речушек и бескрайних полей.

Для всех участников забега будет организован стартовый городок и предоставлены все удобства для бегунов и их групп поддержки.

Забег входит в линейку серии стартов «Беги по краю». Проект такого масштаба впервые был осуществлён на территории Пермского края в 2019 году – это результат коллаборации движения «Первое Пермское Беговое» (https://permrun.ru/), органов муниципальной власти, локального бизнеса и местных сообществ.

Регистрация на мероприятие проходит по ссылке: https://russiarunning.com/event/Whitetrail2020.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте организаторов https://permrun.ru/.

© «Вечерние ведомости»

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