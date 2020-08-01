В Перми должника отыскали по объявлению о продаже холодильника

14:44 | 14.08.2020

Судебный пристав притворился покупателем холодильника и установил место жительства пермяка.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества было заведено розыскное дело в отношении жителя Перми, уклоняющегося от уплаты алиментов на ребенка. Должник скрывался от судебных приставов, по месту регистрации не проживал.



Розыск пермяка традиционно начали с мониторинга интернета. Сотрудник ФССП обнаружил на бесплатной торговой площадке объявление о продаже холодильника, где контактная информация совпадала с данными разыскиваемого. Судебный пристав позвонил продавцу и представился потенциальным покупателем. Таким образом сотрудник ФССП узнал адрес, где можно осмотреть холодильник, и договорился о времени визита.

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