Ежесуточный прирост больных в Пермском крае – 1%

13:14 | 14.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6847. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 13 августа – 0,98). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте https://www.permkrai.ru/antivirus/.



Из 70 новых инфицированных – 24 мужчины, 42 женщины, 4 детей (2 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 24 человека в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 14 августа зафиксировано 184 летальных исхода от COVID-19. Еще 118 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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