Для жителей Прикамья на портале «Управляем вместе» появилась карта велодорожек и экотроп

13:09 | 14.08.2020

Виртуальный сервис поможет организовать самостоятельные экскурсии по городским лесам и определить комфортные маршруты для велопрогулок в Перми.



На портале «Управляем вместе» появился раздел с полной информацией о велодорожках и экологических тропах Перми. Интерактивная карта (https://vmeste.permkrai.ru/open_data/object/624872/) находится в разделе открытых данных, в ней содержатся данные о расположении каждого из маршрутов, его протяженности и сезонности.



Ранее врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что создание комфортных условий для жизни и отдыха горожан – одна из важнейших задач муниципальных и краевых властей. Дмитрий Махонин подчеркивал, что современные благоустроенные общественные пространства должны быть в каждой территории, вне зависимости от ее расположения. При этом они должны удовлетворять интересам разных групп жителей – быть интересными для детей и молодежи и одновременно обладать удобной инфраструктурой, важной для взрослых и представителей старшего поколения.



«Экологический туризм набирает все большую популярность, - отмечают в Пермском городском лесничестве. - Пермь обладает уникальным природным богатством и потенциалом для развития экологического туризма – более половины территории города занято лесами. В прошлом году в них открыто рекордное число новых экологических троп – 4».



Всего в пермских городских лесах насчитывается 18 разных экологических маршрутов, некоторые из них созданы при участии общественных организаций. Информация о каждой из них есть на портале «Управляем вместе». В описании экотроп также указаны особенности экскурсии по ним и контактные данные лесничих. Среди маршрутов есть тропы как для неспешных прогулок и знакомства с природой, так и образовательные программы для юных пермяков, исследовательские лаборатории для студентов. Некоторые из станций оборудованы специальными зонами отдыха с мангалами и спортплощадками.



Интерактивная карта включает также 15 велодорожек в городе Перми, у каждой из которых указана общая протяженность маршрута, начало и конец пути. Кроме того, есть данные о наличии велосипедных столбиков. Напомним, специальное сезонное ограждение устанавливается в краевой столице с 2012 года на весь летний сезон – с мая по октябрь. На зиму столбики демонтируют, чтобы они не мешали уборке снега. В этом году, как и ранее, на ул. Ленина оборудовано два вида обособления велосипедной дорожки. На участке от Разгуляя до Комсомольского проспекта велодорожка организована на проезжей части, а на участке от Комсомольского проспекта до улицы Крисанова – на тротуаре.

© «Вечерние ведомости»