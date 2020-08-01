В Пермском крае зафиксировано 70 случаев COVID-19

12:46 | 14.08.2020

На 14 августа за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 70 случаев коронавируса, всего их стало 6847.



Выписан из больниц 41 пациент, всего выздоровел 4851 прикамей. Три человека умерли: двое от COVID-19, один по другим причинам.



В России подтверждено 5065 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 912 823.

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