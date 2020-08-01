В Прикамье стартует дополнительный прием заявок на конкурс по грантовой поддержке начинающих фермеров

12:41 | 14.08.2020

Подать заявку можно будет с 17 по 21 августа в любом отделении «Мои Документы» Пермского края.



Претендовать на господдержку могут крестьянские (фермерские) хозяйства, продолжительность деятельности которых не превышает 24 месяца со дня регистрации. Полученные средства можно направить на приобретение земель сельхозназначения, строительство и (или) реконструкцию производственных и складских зданий, подключение их к инженерным сетям, покупку сельскохозяйственных животных и посадочного материала многолетних насаждений, сельхозтехники, оборудования для производства и переработки продукции и др. Предельный размер гранта составляет 3 млн рублей, если фермер будет заниматься молочным или мясным скотоводством, и 1,5 млн рублей - для иных видов деятельности.



Подать заявку на предоставление господдержки начинающие сельхозтоваропроизводители могут в любом отделении МФЦ. Таким образом, фермерам не придется тратить время и деньги на поездку в Пермь, поскольку в настоящее время многофункциональные центры работают во всех муниципальных образованиях Прикамья.



Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на получение грантов, а также требования к претендентам размещены на официальном сайте МФЦ (http://mfc-perm.ru//katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavleniya-subsidiy-na-sodeystvie-dostizheniyu-tselevykh-pokazateley.php).



Отметим, что данный конкурс будет уже вторым в этом году. Предыдущий прошёл в начале июля, тогда заявки подали 70 фермеров. Результаты отбора опубликованы на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (www.agro.permkrai.ru).



В 2020 году по направлению «Поддержка начинающих фермеров» в бюджете Пермского края предусмотрено 126,8 млн рублей.

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