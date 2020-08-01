В Прикамье число аварийных зданий, попадающих под снос в этом году, увеличилось в 1,5 раза

12:28 | 14.08.2020

На заседании правительства Пермского края принято решение о перераспределении субсидии территориям на снос ветхих, аварийных и нежилых зданий с 2021-2022 годов на текущий. Это стало возможным благодаря экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.



В частности, с планового периода на 2020 год перенесен снос трех объектов в Красновишерском городском округе и четырех в Ильинском ГО. Муниципальные контракты на ликвидацию объектов планируется заключить уже осенью.



Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в 2020 году из краевого бюджета на эти цели выделено 70 млн руб. Изначально субсидия была распределена на снос 70 объектов в 16 муниципальных образованиях, 59 из них уже снесены. За счет экономии субсидии по результатам конкурсных процедур число объектов, на снос которых предусмотрена субсидия 2020 года, увеличилось до 103.



Как рассказал министр территориального развития Александр Борисов, субсидия на снос аварийных и расселенных зданий выделяется из бюджета Прикамья в первую очередь для обеспечения безопасности жителей, а также для улучшения исторического и современного облика населенных пунктов. «Особое внимание уделяется сносу ветхих зданий рядом с объектами социальной инфраструктуры, жилыми домами, туристическими объектами, вблизи автодорог, железнодорожных станций», – рассказал он.



В минтерразвития поясняют, что после сноса земельный участок можно использовать под строительство новых домов и социальных объектов или благоустроить для общественного отдыха.



Врио губернатора отметил, что благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программе, которые стартовали в 2019 году, планируется за 6 лет ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья. В результате это позволит улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края, а также решить проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти.



По итогам заседания Дмитрий Махонин обратил особое внимание профильных министров на то, что граждане, проживающие по договорам социального найма, должны получать эквивалентное жилье: то есть они имеют право получить выплату и приобрести жилье самостоятельно либо получить равнозначное жилье непосредственно от государства. В данном случае, подчеркнул Дмитрий Махонин, власти должны соблюдать пропорцию 50/50 и строить жилье, особенно в тех населенных пунктах, где это актуально.



Напомним, по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, расселяются дома, признанные аварийными до 2017 года. К концу 2021 года в 19 территориях края будет полностью ликвидирован такой фонд: в Бардинском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске.



В рамках региональной программы ведется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Эта программа была рассчитана на период с 2019 по 2021 год, но принято решение продлить ее на 2022 год. В 2020 году по двум проектам в крае будет расселено 78,27 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживает 4,38 тыс. человек.

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