В Пермском крае появилось высокоточное оборудование для диагностики рака

16:57 | 13.08.2020

В Прикамье при поддержке региона медицинский центр «Современная терапия» приобрел эндоскопическое оборудование для выявления онкологии на ранних стадиях. Приборы «видят» кровеносные сосуды на поверхности слизистой и в подслизистом слое. Это позволяет обнаруживать патологии еще на стадии формирования.



Клиника приобрела колоноскоп, анестезиологическое, реанимационное оборудование и радиохирургический аппарат для удаления новообразований – на общую сумму 9,5 млн руб. Половину стоимости компенсировала субсидия краевого минпромторга по возмещению части затрат предпринимателям на приобретение оборудования.



Благодаря современному оборудованию исследование желудочно-кишечного тракта проводится в медикаментозном сне, без боли. В отличие от других приборов для эндоскопического обследования, аппарат японского производства OLYMPUS EXERA III дает более четкую визуализацию – изменения видны на уровне капилляров, заметны опасные новообразования размером от 1 мм. Это позволяет обнаруживать онкологические заболевания на самых ранних стадиях. Такими приборами оснащены лучшие клиники Европы и Израиля.



Вместе с покупкой нового оборудования медцентр «Современная терапия» открыл новые рабочие места для реаниматологов, эндоскопистов, реанимационных медсестер и дополнительного штата регистратуры.



«Недавно к нам обратился 69-летний мужчина с жалобами на изжогу, дискомфорт и вздутие живота при нарушении диеты. При обследовании мы обнаружили не только гастрит, но и новообразование в кишечнике размером 3 сантиметра – тубулярную аденому. Она находилась в состоянии перерождения в злокачественную опухоль – аденокарциному. Если бы не выявили, то развился бы рак, и далее врачи боролись бы только за продление жизни пациента с помощью хирургического лечения, химио- и лучевой терапии. Сейчас удастся удалить новообразование быстро и безболезненно», – говорит Людмила Уткина, главный врач и соучредитель медицинского центра «Современная терапия».



С начала года такую диагностику прошли уже свыше 700 человек. Благодаря колоноскопическому оборудованию, приобретенному по субсидии, – более 100 человек. До конца года врачи медцентра планируют оказать помощь более чем 2 тыс. жителей Пермского края.



Ранее по инициативе врио губернатора Дмитрия Махонина для бизнеса Прикамья была упрощена процедура получения данной субсидии: сокращено количество документов при подаче заявки, в список отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку, вошли предприятия в сфере медицины. Так, в этом году субсидию до 5 млн руб. получили 46 МСП Пермского края, среди них 7 медицинских предприятий – «РОДОНИТ-СБ», медцентр «Любимый доктор», медицинская компания «ЛОР-сурдо центр» и др.



В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субсидия компенсирует предпринимателям до 50% затрат на модернизацию производства, монтаж оборудования или внесение первого взноса при заключении договоров с лизинговыми организациями. В 2020 году победители конкурса субсидий создадут в регионе до 200 новых рабочих мест.



Напомним, в регионе продолжается работа по снижению смертности от онкологических заболеваний в рамках нацпроекта «Здравоохранение». К 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения.

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