В Перми в рамках нацпроекта БКАД сдана улица Красноуфимская

16:52 | 13.08.2020

В Прикамье продолжается работа по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному президентом Владимиром Путиным. В рамках него сдан еще один объект – улица Красноуфимская в Свердловском районе Перми.



«Эта дорога проходит в частном секторе, ее обновление – большое событие для жителей. Ранее она была в переходном «щебневом» покрытии, неровная, без тротуара. Водителям приходилось объезжать ямы и лужи. Сейчас от ул. Самаркандской до ул. Зеленогорской уложен новый асфальт, протяженность отремонтированного участка составляет 0,88 км», – рассказали в минтрансе края.



Подрядчик, компания «Аракс», приступила к ремонту дороги весной, стоимость контракта составила 5,9 млн руб. Сейчас все работы на объекте выполнены, причем раньше срока сдачи на 3 месяца.



Благодаря нацпроекту ул. Красноуфимская преобразилась: здесь уложено 3,4 тыс. кв. метров нового асфальта, отсыпаны обочины, сделаны искусственные неровности, обустроены водоотводные канавы. По словам местных жителей, раньше им приходилось идти до ул. Лихвинской на автобусную остановку по протоптанной земле, во время дождей здесь было очень грязно. Теперь вдоль одной стороны улицы обустроен тротуар, площадь покрытия составила 1,29 тыс. кв. метров.



Объект приняла специальная комиссия в составе представителей краевого минтранса, ФКУ «Упрдор Прикамье», администрации района и краевой Общественной палаты. Эксперты осмотрели дорогу и итоги выполненных работ.



Они также проверили полноту и качество производственно-технической документации, отсутствие на дороге и обочинах застоев воды, нанесение дорожной разметки.



Отметим, ул. Красноуфимская стала третьим объектом краевого центра, отремонтированным в этом году по нацпроекту. Ранее были сданы внутриквартальный проезд по ул. Героев Хасана и участок ул. Краснова от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта.



В целом в этом году в Пермском крае по нацпроекту БКАД будет отремонтировано 55 дорожных объектов в четырех муниципалитетах: Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах. Из них 20 объектов – за счет экономии средств при проведении конкурсных процедур. Все объекты нацпроекта находятся на личном контроле врио губернатора Дмитрия Махонина.

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